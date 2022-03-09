Повідомляється також про призупинення збірки автомобілів "АвтоВАЗ" на кількох заводах у РФ.

Заводи КамАЗ через дефіцит іноземних запчастин не зможуть випускати автомобілі і шасі з американськими двигунами Cummins, німецькою коробкою передач ZF і паливною апаратурою Bosch.

Про це у коментарі пропагандистському Известия повідомив гендиректор компанії Дмитро Лєонов.

"У зв’язку з цим автомобілі усього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно у комплектаціях з російськими аналогами – КПП 154, двигунами КамАЗу, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться у листі компанії.

Повідомляється також про призупинення до 11 березня збірки автомобілів АвтоВАЗ на кількох заводах у РФ через нестачу електронних компонентів.

Санкції проти Росії у зв’язку з вторгненням в Україну були запровадженні одночасно низкою країн світу. Крім того, працювати у РФ відмовилися десятки відомих компаній.

Розпочата чотирнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони Києва відбиває наступ противника, завдає вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

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