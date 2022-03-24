Загалом вже понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ повністю або частково зупинили свою діяльність через відсутність деталей та комплектуючих.

У Росії призупинилось виробництво авіаракет на підприємстві "Вимпєл" через відсутність комплектуючих.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що вже загалом понад двох десятків підприємств воєнної сфери повністю або частково призупинили своє виробництво.

"Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл"", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії призупинили роботу підприємства концерну "Уралвагонзавод". Окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та техніки.

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