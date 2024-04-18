США ввели такі обмеження через нещодавній напад Ірану на Ізраїль.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранських виробників БпЛА після того, як країна здійснила напад на Ізраїль. Таким чином у США повідомили про новий раунд санкцій проти іранських фізичних осіб та компаній. Про це пише Finansial Times, посилаючись на Міністерство фінансів США.

У відомстві заявили, що санкції спрямовані проти 16 осіб та двох компаній, які допомагають у виробництві безпілотників.

"Ми продовжимо розгортати наші санкційні повноваження для протидії Ірану з подальшими діями в найближчі дні і тижні", - запевнила міністр фінансів США Джанет Єллен.

У The Washington Post додали, що санкції також спрямовані на іранське виробництво сталі, таких обмежень влада США не застосовувала з 2021 року. За інформацією Міністерства фінансів США, за останні три роки країна наклала санкції на понад 600 пов'язаних з Іраном суб'єктів господарювання.

"Наші дії на кожному кроці ускладнюють і роблять дорожчим для Ірану продовження його дестабілізуючої поведінки", - додала Єллен.

Крім того, під санкції потрапило п'ять компаній, які займаються постачанням матеріалів для іранського виробника сталі Khuzestan Steel Company. Також під обмеженнями перебуватимуть три дочірні компанії іранського автовиробника, який звинувачується у підтримці режиму країни.

"Нові санкції, про запровадження яких адміністрація дала зрозуміти на початку цього тижня, схоже, покликані скоріше приборкати, ніж розпалити напруженість у регіоні, оскільки президент Байден намагається запобігти ширшому поширенню бойових дій на Близькому Сході", - зазначили у WP.

Як повідомляв УНІАН, США планували ввести нові санкції проти Ірану через напад на Ізраїль. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван днем раніше заявив, що обмеження запровадять "найближчими днями".

"Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками і партнерами по всьому світу, а також із Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - наголосив Салліван у своїй заяві.

Напад Ірану на Ізраїль: що відомо

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль, запустивши сотні дронів та ракети. За даними армії оборони Ізраїлю, більшість повітряних цілей було збито. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дитина.

Пізніше керівництво республіканців у Палаті представників США заявило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю. Таким чином США можуть швидше проголосувати й за допомогу Україні.

Водночас країни Європи рішуче засудили атаку Ірану на Ізраїль. Солідарність з країною висловили Франція, Німеччина, Латвія, Молдова, Іспанія, Норвегія, Литва, Естонія та Україна.

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