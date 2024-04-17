Видання зазначає, що масштабна атака не є неминучою найближчими днями і може навіть бути відкладена на більш тривалий термін.

Армія оборони Ізраїлю вирішила, як завдаватиме удару у відповідь по Ірану, але ще не визначила час. Про це пише Jerusalem Post із посиланням на джерела.

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві натякнув, що час атаки не буде негайним, "щоб дати громадянам на цьому пасхальному тижні жити майже як зазвичай". Однак, зазначає видання, можливо, це є частиною майстерної фальшивки, покликаної змусити Іран та його довірених осіб послабити пильність.

"Але, принаймні, просте прочитання відповідних сигналів дає змогу припустити, що масштабна атака не є неминучою найближчими днями та може навіть бути відкладена на триваліший термін", - пише JP.

Відео дня

Серед передбачуваних варіантів нападу - удар по іранських ядерних об'єктах, "середній варіант" - удар по безпілотниках або балістичних ракетах, які безпосередньо брали участь в іранському ударі, або більш обмежені варіанти - вбивства конкретних осіб або покарання чиновників КСІР за кордоном разом із їхніми спільниками; або поєднання деяких із перерахованих вище варіантів із великою кібератакою.

Проте, зазначає видання, деякі сигнали вказують на те, що ВПС будуть задіяні для досягнення незвично значущої мети.

Зазначається, що ЦАХАЛ оголосив про навчання в північному регіоні з метою перевірки взаємодії між своїми кібер-технічними підрозділами та оперативними підрозділами Північного командування.

"Це підкреслює, що частина відповіді Ізраїлю Ірану може бути в кіберсфері. Цілком можливо також, що напад з боку єврейської держави призведе до подальшого контрудару з боку Тегерана і його головної довіреної особи, "Хезболли", - пише JP.

Конфлікт Ірану та Ізраїлю - що відомо

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль - було запущено щонайменше сотню дронів і ракети. Армія оборони Ізраїлю заявила, що збила більшість повітряних цілей.

Водночас унаслідок удару було поранено щонайменше 12 осіб, серед них семирічна дитина.

Президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в неділю переконував його не атакувати Іран у відповідь на повітряну атаку в ніч на 14 квітня. Згодом Байден заявив, що "не вірить" у сценарій великої війни між Ізраїлем та Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: