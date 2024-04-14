Демократи також тиснуть на спікера Майка Джонсона щодо проведення голосування за допомогу Україні.

Керівництво республіканців у Палаті представників США повідомило, що наступного тижня буде голосувати за допомогу Ізраїлю через удар Ірану по країні. Про це заявив лідер більшості Стів Скаліс з Республіканської партії 13 квітня, пише Politico.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль Палата представників наступного тижня відійде від раніше оголошеного законодавчого графіка і замість цього розгляне законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягає до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", - зазначив Скаліс.

У виданні додають, що з цієї заяви не одразу зрозуміло, за яке законодавство проголосує Палата представників, адже проголосувати мають і за пакет зовнішньої допомоги Сенату, який об'єднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні і Тайваню, який вже давно перебуває на розгляді. За словами Скаліса, більше деталей буде надано пізніше.

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Водночас лідери республіканців стикаються із зростаючим двопартійним тиском щодо ухвалення пакета допомоги після нападу Ірану. Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл наголошував на тому, аби Палата представників прийняла ухвалений Сенатом пакет зовнішньої допомоги та заявив, що він "забезпечить критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "прострочену летальну допомогу" для України і допомогу для Тайваню.

Такий приклад є крайнім, що показує, як лідер республіканців намагається підштовхнути своїх колег до прийняття законопроекту, якому вони до цього чинили опір.

"Головнокомандувач і Конгрес повинні негайно виконати наші основні обов'язки. Наслідки невдачі очевидні, руйнівні і їх можна уникнути", - сказав Макконнелл.

Своєю чергою дехто з республіканців в Палаті представників стверджував, що США мають пришвидшити надання допомоги Ізраїлю, аби зміцнити його обороноздатність. Але демократи підтримали Макконнелла та продовжили тиснути на спікера Майка Джонсона, аби він провів голосування щодо пакета, який також включає допомогу Україні, яка заблокувалася на два місяці після проходження Сенату.

"У Конгресі ми також повинні вжити заходів. Спікер Джонсон повинен запропонувати додатковий пакет допомоги Ізраїлю, щоб підтримати його у важкий для нього час", - наголосив депутат Майк Лоулер.

Напад Ірану на Ізраїль

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. За словами ізраїльського контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дівчинка.

Також ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості. Тоді про постраждалих не повідомлялось.

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