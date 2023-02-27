Режим Лукашенка покарали за утиски прав громадян і допомогу РФ у нападі на Україну.

Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його найближчих соратників до кінця лютого наступного року. Про це повідомляє офіційний журнал Євросоюзу.

"Враховуючи тяжкість ситуації, що зберігається в Білорусі і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Під європейські санкції потрапили в цілому 243 фізичних особи, включаючи самого Лукашенка, а також 32 юридичні особи. Обмеження передбачають заморозку активів, а для фізосіб – ще й заборону на в'їзд до Європи.

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