Об'єми виробництва нібито дозволяють "експортувати зброю в 57 країн світу, що Білорусь і робить".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що санкції не заважають йому та Путіну виробляти різні типи озброєнь і продавати їх 57 країнам.

Як повідомляє Telegram-канал "Пул первого", відповідну заяву Лукашенко зробив на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення 27 лютого.

"Хочу зазначити, що, попри безпрецедентний санкційний тиск, ми виробляємо достатньо озброєння і військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все, що нам треба – я маю на увазі зброю, "залізо"– ми запросто отримуємо з Росії. А те, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого – хвала тим, хто зберіг виробництво, що дісталося нам від Радянського Союзу. І таким чином разом із Росією ми можемо виробляти будь-які типи озброєння", - похвалився диктатор.

Ба більше, Лукашенко заявив, що Білорусь "може собі дозволити також експортувати зброю в 57 країн світу, що і робить". Для потреб самої Білорусі ВПК нібито виготовляє достатньо такої продукції.

Також диктатор заявив, що Білорусь "успішно розробляє сучасні зразки озброєння" не тільки за тими напрямками, де має "науково-технічний доробок і компетенції", а й освоює "нові затребувані напрямки – реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси великого калібру".

Лукашенко підігрує Путіну

Білоруський диктатор публічно підігрує Путіну у його агресії проти України. Він регулярно їздить в Москву на переговори. Нещодавно відбулися одні з таких.

Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці Росії, але тільки в одному випадку. Він заявив, що це можливо, якщо з України: "хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей".

На це відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що навіть у такому випадку українці боротимуться до кінця і виживуть.

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