Заборона почне діяти з четверга, 14 квітня.

Уряд Великобританії вирішив заборонити імпорт чавуну та сталі з Російської Федерації. Обмеження торкнутися експорту квантових технологій та передових матеріалів.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

"Сьогоднішнє оголошення передує прийняттю підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), що забороняє імпорт виробів з чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дане рішення націлене на ключові джерела доходу для "військової машини Путіна".

"З завтрашнього дня (14 квітня, - ред.) ми забороняємо імпорт російського чавуну і сталі, а також експорт квантових технологій і передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятися в нашій місії зупинити військову машину Путіна", - підкреслила глава МЗС Великобританії Ліз трас.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 квітня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені Транспортні перевезення в Білорусь і РФ, але для певних товарів є винятки.

Крім того, під обмеження потрапили менеджери великих російських медіа. Всього в рамках п'ятого пакета обмеження ввели щодо 217 бізнесменів, політиків і журналістів з Російської Федерації, "ЛДНР", а також 18 юридичних осіб.

У свою чергу уряд Великобританії розширив санкційний список і внесли в нього ще 206 бізнесменів і політиків з РФ, а також членів їх сімей - колишній глава "Російських залізниць" Володимир Якунін, депутат парламенту України і колишній співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук, дружина глави МЗС РФ Сергія Лаврова - Марія та інших.

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