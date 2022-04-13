В рамках п'ятого пакета обмеження ввели проти 217 фізичних та 18 юридичних осіб.

Менеджери великих російських медіа потрапили до списку санкцій Європейського Союзу. Всього в рамках п'ятого пакета обмеження ввели щодо 217 бізнесменів, політиків та журналістів з Російської Федерації, "ЛДНР", а також 18 юридичних осіб.

Про це повідомляє Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення

Під нові обмеження потрапили високопоставлені чиновники Кремля, бізнесмени - Моше Кантор, Борис Ротенберг і Олег Дерипаска.

Крім того, санкції торкнулися й інших відомих бізнесменів, які працюють у ключових галузях економіки, таких як енергетика, фінанси, оборонна і військова промисловість, а також прихильників дезінформації, маніпулювання, систематичного поширення Кремлем неправдивої інформації про ситуацію в Україні.

Так, під обмеження потрапили менеджери кількох російських медіа:

генеральний директор РТР (ВГТРК) Олег Добродєєв;

головний редактор "Московського комсомольця" Павло Гусєв;

генеральний директор ТАСС Сергій Михайлов;

генеральний директор телеканалу "Санкт-Петербург" Олександр Малькевич;

головний редактор журналу "Національна оборона" ігор Коротченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 березня Європейський союз заборонив мовлення великих російських ЗМІ. Ліцензії RT і Sputnik, а також їх дочірніх компаній анулювали.

8 квітня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені Транспортні перевезення в Білорусь і РФ, але для певних товарів є винятки.

А 9 квітня YouTube заблокував канал парламентського мовлення Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: