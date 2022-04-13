Нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії в Україні і по сьогоднішній день.

Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні є спробою централізувати командування та управління.

Про це повідомляє розвідка Британії у Twitter. Зазначається, що нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії в Україні і по сьогоднішній день.

Як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом.

"Російські повідомлення нещодавно наголошували на прогресуванні наступів на Донбасі, оскільки російські сили перефокусуються на схід. Вибір Дворнікова додатково демонструє, наскільки рішучий опір українців і неефективне довоєнне планування змусили Росію переоцінити свої операції", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Росія – на тлі відступу від Києва і визнаних самим Кремлем суттєвих втрат у ході бойових дій – змінила командувача своїх військ в Україні. Новим командувачем став генерал армії РФ Олександр Дворніков, командувач військ Південного військового округу. Він набув значного бойового досвіду, керуючи діями російських військових у Сирії.

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