Під санкції потрапили RT та Sputnik, а також їх дочірніх компаній.

Європейський союз заборонив мовлення великих російських ЗМІ. Ліцензії RT і Sputnik, а також їх дочірніх компаній анулювали.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в ході виступу на засіданні Європарламенту, на якому розглядають членство України в ЄС.

"Ми анулювали ліцензії пропагандисткою машини Кремля. Телеканал RT і агентство Sputnik, а також їх дочірні компанії не зможуть більше поширювати свою брехню і виправдовувати війну Путіна в нашому Союзі", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона вказала, що це безпрецедентний крок Європейського Союзу і наших партнерів у відповідь на безпрецедентну агресію з боку Росії.

"Кожен з прийнятих кроків координувався з нашими партнерами і союзниками - США, Канадою, Великобританією, Норвегією, Японією , Південною Кореєю, Австралією", - вказала фон дер Ляйен