Зокрема, пропагандистські ресурси припиняють мовлення в країнах-членах Євросоюзу.

Європейський Союз запроваджує санкції проти російських пропагандистських ресурсів Sputnik і RT/Russia Today.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема, сьогодні запроваджено подальші обмежувальні заходи у відповідь на неспровоковану і невиправдану воєнну агресію Росії проти України.

За допомогою цих заходів ЄС негайно припинить мовлення ресурсів "Спутнік" і RT/Russia Today на території Євросоюзу (йдеться про RT англійською, RT Велика Британія, RT Німеччина, RT Франція, RT Іспанія) до того моменту, поки не припиниться агресія в Україні, а також поки РФ і пов`язані з нею медіа не припинять поширювати дезінформацію і здійснювати інформаційну маніпуляцію проти ЄС і його країн-членів.

РФ для виправдання і підтримки воєнної агресії проти України займалася безперервно і цілеспрямовано дезінформацією та інформаційним маніпулюванням, спрямованим на аудиторію в ЄС, із серйозним спотворенням фактів.

Раніше стало відомо, що ЄС заборонив мовлення великих російських ЗМІ - ліцензії RT і Sputnik, а також їх дочірніх компаній, анулювали.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст, зокрема і в Києві, пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану. Після цього ворог атакував житлові будинки.

Євросоюз вирішив покарати Росію за нову агресію проти України - запровадив свіжі санкції.

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