Іноземний бізнес продовжує заробляти на російському ринку, фінансуючи війну.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки 9% світових компаній покинули ринок Росії. Переважна більшість відомих брендів продовжують фінансувати російський бюджет. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Грані лицемірства. Майже рік війни. І тільки 9% з майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок РФ", – констатував він.

За словами Подоляка, серед іноземних компаній, що залишаються в Росії, більшість - з Німеччини (19,5%), США (12,4%) і Японії (7%). Серед інших в країні залишаються METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit і т.д.

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Радник голови ОП зазначив, що іноземні компанії не просто залишаються в Росії, а платять податки в її бюджет і тим самим фінансують війну.

"Працюючи в РФ, міжнародні компанії сплачують до російського держбюджету податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу. Загальна річна виручка цих 1200+ компаній в Росії - майже 290 мільярдів доларів. Це п'ята частина ВВП РФ", - підкреслив Подоляк.

Ситуація в російській економіці

У січні федеральний бюджет РФ був виконаний з дефіцитом 1,76 трлн рублів. Це приблизно 60% від запланованого дефіциту на весь 2023 рік. Щоб покрити цей дефіцит, Мінфіну РФ довелося продати 3,6 тонн золота і кілька мільярдів юанів з російського Фонду національного добробуту.

Як показують звіти Федеральної митної служби і Російської залізниці, російський бюджет пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту і скорочення поставок газу в Європу.

На тлі макроекономічних проблем у російського бізнесу з'явилися свої специфічні проблеми. Наприклад, в РФ виник дефіцит оболонки (плівки), яку використовують у виробництві ковбас і сосисок.

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