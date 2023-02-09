Російський бюджет пережив обвальне падіння доходів.

Майже через рік після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, її бюджет "просів" одразу за кількома показниками.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на звіти Федеральної митної служби (ФТС) і російської залізниці (РЖД), російський бюджет пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту і скорочення поставок газу в Європу.

Так, експортні збори митниці обвалилися майже вчетверо – 74,2 млрд рублів проти 262 млрд у січні 2021 року. Збори експортних мит на нафту просіли вдвічі в річному вираженні, від експорту газу – впали на 21%. Продажі металу, які були третьою за величиною позицією російського експорту, впали на 25%.

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Доходи від імпорту просіли тільки на 7,5% – за рахунок "паралельного імпорту" і торгівлі з Туреччиною і Китаєм.

У січні ФТС перерахувала у федеральну казну 377,3 млрд рублів – на 31% менше, ніж у тому ж місяці 2022 року. Сукупні доходи російського бюджету в січні, за даними Мінфіну, впали на 35%. Січневий дефіцит бюджету в 1,76 трлн рублів став рекордним для першого місяця року принаймні за останні 25 років.

Крах російської економіки

Численні санкції, зокрема, секторальні, введені проти Росії США, країнами ЄС, Канадою та іншими країнами вдарили по російській економіці. До кінця червня минулого року Росія була змушена оголосити технічний дефолт за суверенним боргом. Це сталося вперше за століття і РФ позбулася можливості запозичення коштів за кордоном. Сукупний статок найбагатших людей Росії за майже рік повномасштабної війни проти України зменшився на 100 млрд дол.

Минулий рік РФ закінчила з дефіцитом держбюджету в 3,3 трлн рублів або близько 2,3% ВВП. Врятувати ситуацію намагалися, зокрема, піднявши податки для бізнесу "заднім числом".

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