Імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій щодо імпорту продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь до Європейського Союзу. Як повідомляє Польське радіо, у резолюції польський Сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Зазначається, що "за" проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування. Проект постанови підготувала Президія Сейму.

"Це наш моральний обов'язок - припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною. Тим більше, що російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій України", - наголошується в документі.

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Торгівля з ЄС

5 березня повідомлялося, що депутати польської партії "Право і справедливість" подадуть до Сейму проект резолюції, яка передбачає повне ембарго на сільськогосподарську та харчову продукцію з України та Росії.

6 березня торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ готовий до обмежень ЄС на торгівлю, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас в Україні закликали блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще потрапляє через Білорусь і країни Балтії.

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