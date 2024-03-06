Український уряд вважає, що Євросоюз має заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції.

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще потрапляє через Білорусь і країни Балтії. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив торговий представник України Тарас Качка.

"Можливо, на перехідний період такий ... керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – зазначив торгпред.

За його словами, Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо введення з червня лімітів на імпорт яєць, м'яса птиці та цукру, а також дозволу окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком транзиту в інші країни.

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Качка визнав, що виробництво цукру в Україні зросло з 7000 до 500 000 тонн з 2022 року до минулого року. Нещодавно Київ також погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не через сусідні країни, щоб зменшити напруженість.

"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи до всіх п'яти сусідніх країн-членів ЄС. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекорд – 15 млн тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Отже, ми маємо великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві в ЄС", – підкреслив торгпред.

Він також звинуватив Москву в розпалюванні польських протестів. Качка заявив, що "безумовно" РФ стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг з українським зерном. За його словами, росіяни "причетні до випадків вандалізму або саботажу, які можна розглядати як ворожі до України в цілому".

Торгівля з ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є інтеграція до внутрішнього ринку Євросоюзу із забезпеченням безбар'єрної торгівлі, яка буде відповідати інтересам як українських, так і європейських виробників.

Водночас депутати польської партії "Право і справедливість" подадуть до Сейму проект резолюції, що передбачає, серед іншого, повне ембарго на сільськогосподарську та харчову продукцію з України та Росії.

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