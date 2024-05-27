У переліку фізичних осіб, зокрема судді, пов’язані зі справою російського опозиціонера Навального.

Євросоюз впровадив нові санкції проти РФ, які стосуються як ряду осіб, так і містять певні обмеження, зокрема щодо постачання до країни-агресорки обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій.

Як зазначається у Офіційному журналі Євросоюзу, Рада ЄС ухвалила рішення, яке встановлює рамки для цілеспрямованих обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Росії та внутрішні репресії в ній.

Наголошується, що забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, незалежно від того, чи воно походить із ЄС, будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання на російській території.

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До переліку обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, входить, зокрема вогнепальна зброя, боєприпаси та відповідні аксесуари до них; бомби та гранати, а також інші вибухові речовини; колючий дріт, військові ножі, бойові ножі та багнети з довжиною леза понад 10 см.

Також забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати обладнання, технології чи програмне забезпечення, яке, зокрема стосується обладнання для розпізнавання/обробки мовців.

Крім того, забороняється, зокрема надавати фінансування або фінансову допомогу, включаючи, зокрема гранти, позики та страхування експортних кредитів, а також страхування та перестрахування, пов’язані з таким обладнанням.

Зазначається, що ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та внутрішніх репресій у Росії.

З огляду на серйозність ситуації, Рада ЄС вважає, що 19 фізичних осіб та одна юридична особа мають бути додані до списку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, до яких застосовуються санкції.

У цьому переліку, зокрема суддя Верховного суду Росії Микола Дубовик. Зазначається, що на своїй посаді він відмовився розглядати касаційну скаргу російського опозиціонера Олексія Навального на вирок у справі про "наклеп на ветерана", і що він несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Росії через порушення свободи переконань та їх вираження.

Крім того, у переліку є й інші судді, пов’язані зі справою Навального. Також у ньому й російська Федеральна служба виконання покарань.

Антиросійські санкції

Раніше посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що нові санкції США проти РФ, про які вони оголосили 1 травня, стосуються понад 280 суб’єктів. Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають Росії набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння.

До санкційного списку увійшли, зокрема три посадовці російських виправних колоній ВК-2 та ВК-3, які пов’язані зі смертю Навального.

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