Вашингтон заборонив експорт в РФ ядерних матеріалів, промислового обладнання та бульдозерів.

У Білому домі оприлюднили новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

США вводять санкції проти Першого каналу, "Росії 1" і НТВ. Санкції забороняють американським компаніям розміщувати на них рекламу і надавати їм обладнання.

Також обмеження будуть зроблені щодо восьми керівників "Сбєрбанку" і ще 27 з "Газпромбанку". У чорний список потрапив Московський Індустріальний банк.

США обмежать видачу віз військовим РФ, введуть санкції проти 2,6 тис. росіян і білорусів.

Крім того, Вашингтон заборонив експорт в РФ ядерних матеріалів, промислового обладнання та бульдозерів.

Під нові антиросійські санкції США також потрапили бухгалтерські, рекламні, управлінські та консалтингові послуги.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшла і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

Згодом уряд Великобританії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У Лондоні оголосили про заборону на експорт послуг в РФ.