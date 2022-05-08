Також розглядаються нові варіанти допомоги Україні

США із кілька країн Європи планують посилити санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.

Це питання обговорювала перша заступниця американського держсекретаря Уенді Шерман в Парижі з колегами із Британії, Франції, Німеччини та Італії, йдеться на сайті Держдепу.

Зазначається, що політики провели гарячу дискусію щодо вторгнення військ РФ в Україну, важливості продовження надання останній військової допомоги й гуманітарної підтримки мільйонам українців, які змушені були покинути свій дім.

"Учасники скоординували плани додаткових санкцій та інших заходів для притягнення Росії до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Крім того, підійматися питання щодо загрози глобальної продовольчої безпеки, яку виникає через агресію РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшло і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

Згодом Уряд Великобританії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У Лондоні оголосили про заборону на експорт послуг у РФ.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.

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