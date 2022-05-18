Влада країни посилила обмеження для тих, хто потрапив під фінансові санкції

Канада посилила санкції щодо Російської Федерації, Білорусі та України, які потрапили за фінансовими обмеженнями. Тепер в країну не зможуть в'їхати приблизно тисяча осіб, у тому числі президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Марк Мендічіно у Twitter.

"Перед обличчям жорстокого нападу путінського режиму Канада підтримує Україну, і ми закликаємо Росію до відповіді за її злочини. Ось чому ми тільки що оголосили, що забороняємо в'їзд до Канади приблизно 1000 росіянам, включаючи Путіна і його спільників", – йдеться в повідомленні.

В Агентстві прикордонних служб Канади повідомили, що уряд країни прийняв ряд поправок до Закону Про імміграцію та захист біженців, які дозволяють ввести заборону на перетин кордону окремим іноземцям.

"Після набуття чинності ці поправки будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, а також до їх членів сім'ї", – пояснили прикордонники.

Зазначається, що заборона на в'їзд до Канади поширюється на главу МЗС Росії Сергія Лаврова, Міністра оборони Сергія Шойгу, главу Мін'юсту Костянтина Чуйченка та інших.

Повний список підсанкційних осіб можна подивитися тут.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Канади всіляко допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Так, 19 квітня влада країни оголосила про введення нових санкцій проти 14 фізосіб з Росії, включаючи бізнесменів і членів їх сімей - у переліку, зокрема, дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова, і голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Вже 24 квітня Оттава передала українським військовим 155-мм гаубиці M777, а також додаткові боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, що значно посилило обороноздатність ЗСУ.

Крім того, сенат Канади одноголосно проголосував за визнання дій російської армії актом геноциду проти українського народу.

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