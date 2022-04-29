Раніше це рішення підтримала і Палата громад Канади.

Сенат Канади одноголосно проголосував за визнання дій російської армії актом геноциду проти українського народу.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

Він подякував сенату за це рішення.

"Сенат Канади одноголосно прийняв відповідну резолюцію, ідентичну до резолюції Палати громад Канади. Відчуваємо міцну підтримку Канади та разом рухаємося до перемоги", - зазначає Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Палата громад канадського парламенту визнала геноцидом дії російської армії в Україні.

Канадські законодавці заявили, що є "достатньо доказів систематичних та масових воєнних злочинів проти людяності", які вчиняє Москва.

У заяві Палати громад йдеться, що воєнні злочини Росії включають масові звірства, вбивства мирних жителів України, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, згвалтування.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що "абсолютно правильним" те, що все більше людей називають дії Росії в Україні геноцидом, підтримавши звинувачення, висунуте президентом США Джо Байденом.

Канада входить в число країн, які запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого. 27 квітня вона запровадила додаткові санкції щодо 203 осіб, які причетні до спроби Росії анексувати певні райони Донбасу.

Уряд Канади також заявив, що змінить свої закони про санкції, щоб дозволити виплату арештованих коштів або передачу російського майна на допомогу у відновленні України або постраждалим українцям.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародну спільноту вчинити так само.

21 квітня парламенти Естонії та Латвії визнали воєнні злочини, які скоюють окупаційні війська Росії в Україні, геноцидом.