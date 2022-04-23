Також канадський уряд надав ЗСУ додаткові боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Канада передала Україні 155-мм гаубиці M777.

Про це повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд в мікроблозі Twitter.

"Канада виступає на боці України. Ми доставили кілька гаубиць M777 і відповідні боєприпаси українським силам у взаємодії зі США", - зазначила Ананд.

Також, за її словами, Канада надала Україні додаткові боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Крім того, за її словами, офіційна Оттава надасть бронетехніку та іншу підтримку українським Збройним силам.

Як повідомляє канадський телеканал CBC, Канада відправила в Україну 4 відносно нові гаубиці M777.

M777

М 777 - британська польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Далекобійність: Максимальна звичайними снарядами: 24,7 км; максимальна спеціальними снарядами: 30+ км.

Скорострільність: Інтенсивна: 5 пострілів в хвилину на термін до 2-х хвилин; стандартна: 2 постріли в хвилину.

Розгортання: Розгортання: <3 хвилин; згортання: <2 хвилин.

Буксирування: Максимальна швидкість буксирування: 88 км/год; швидкість по пересіченій місцевості: 24 км/год.

Такі гаубиці використовувалися ЗС США у збройних конфліктах в Іраку та Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня стало відомо, що Канада планує передати Україні військового обладнання на $500 млн. Зокрема, Україна може отримати броньовані машини Senator і бронетранспортери Coyote і Bison.

А 20 квітня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо анонсував відправку в Україну великокаліберної артилерії.

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