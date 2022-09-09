Крім того, рекомендували суворо підходити до перегляду діючих короткострокових віз, уже виданих громадянам РФ.

Європейська комісія випустила рекомендації для країн-членів щодо видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

Зокрема, їм радять не видавати росіянам багаторазові візи, адже з огляду на економічну нестабільність, санкції та політичні події в РФ її громадяни можуть не відповідати умовам для вʼїзду в ЄС у довгостроковій перспективі.

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Зазначається, що держава-член також може запросити консультації щодо загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам перед тим, як інша країна з ЄС видасть візи росіянам. У такому разі, громадяни країни-агресорки не матимуть доступу до всієї Шенгенської зони, а віза буде обмежена територією держави, що її видала.

Державам-членам ЄС рекомендували суворо підходити до перегляду чинних короткострокових віз, уже виданих громадянам РФ, та анулювати їх, якщо власник документа тепер вважається загрозою безпеці.

Водночас Євросоюз залишиться відкритим для заявників на отримання візи, які подорожують із життєво важливими цілями, зокрема для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Нагадаємо, дещо раніше Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

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