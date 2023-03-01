Його підтримав Михайло Ходорковський.

Російський бізнесмен та засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков попросив зняти з нього санкції. Він вважає, що обмеження не повинні бути спрямовані на росіян, які не підтримують режим нинішнього президента Володимира Путіна.

"Я підтримую рішення уряду Великобританії ввести санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна або сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один з тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і сигналізувало, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а тільки тих,хто підтримує Путіна і його вторгнення", - цитує банкіра видання Bloomberg.

Його підтримав ще один бізнесмен з РФ Михайло Ходорковський. Він також попросив зняти санкції з Тинькова.

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"Кожна фізична або юридична особа, під санкціями, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний спосіб", - йдеться в повідомленні МЗС Великобританії.

Санкції проти Тинькова - що відомо

Засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков одним з перших виступив проти війни з Україною. У травні банкір заявив , що продав свою частку бізнесу "за копійки", тому що "перебував у стані заручника".

Трохи пізніше він виїхав з Росії і заявив, що він має намір вивезти з РФ свої бренди. За його словами, він не може заробляти в країні, яка вбиває українців.

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