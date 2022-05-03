Бізнесмен заявив, що забирає з Росії свої бренди, бо не може заробляти в країні, яка вбиває мирних жителів України.

Російський банкір Олег Тіньков, який залишився без частки у своєму банку через антивоєнний пост в соціальній мережі, оголосив про еміграцію з РФ та заявив, що не може спокійно заробляти в країні, яка вбиває українських дітей та жінок.

Про це він повідомив в Instagram.

"Прощай Тінькофф Банк. Прощай Росія. У мене не залишилося нічого у Росії. І це погано для Росії. Я був один з небагатьох, хто зумів усупереч, а не завдяки режиму побудувати 4 різні бізнеси з нуля! На піку мої статки Forbes оцінював $9,4 млрд. І я пишався, але не сумою, а тим, що в корупційній та архаїчній Росії, можна побудувати чесний, вільний та американський тип бізнесу", - написав Тіньков.

Бізнесмен додав, що ніколи не давав хабарів, не вів ділові відносини з чиновниками та не брав на роботу друзів та знайомих. Саме тому вдалося побудувати другий в країні банк, який став би першим, оскільки "креативу і модерну "діти та дружки силовиків" нічого протиставити не могли".

"Жаль, що моя країна остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство. Нема Росії, зникла. А погрози мені особисто, людині, яка бореться з найважчим раком крові - лейкемією, бажання покарати всього лише за думку, мою чесну думку, говорить про остаточну відсутність людяності режиму. Бережи вас Бог, мешканці Кремля та Луб'янки", - наголосив бізнесмен.

Він також подякував російському бізнесмену Володимиру Потаніну, який швидко викупив його бізнес "з цього пекла, що насувається".

"Жоден мільярд/мільйон не вартий сльози дитини! Я втратив все, але я не втратив душу. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян та дітей, мені не потрібні жодні підстави! Це зло, а я на стороні добра! Я не знаю, скільки мені залишилося жити, проте я точно не хочу вмирати з цими мільярдами, але "покидьком, боягузом і чмом", як 90% усіх олігархів Росії. Боягузи, у вас одне життя і його потрібно прожити як людина", - зауважив він.

Тіньков оголосив що забирає з РФ свої бренди TINKOFF and LA DATCHA.

"Вони належать моїй сім'ї, я не хочу їх "морати" кров'ю російських солдатів та жителів України! Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі! Всім добра та здоров'я. Сюди я більше не їздок", - завершив бізнесмен.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

При цьому засновник банку" Тінькофф " Олег Тіньков одним з перших виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.

Зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

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