Він повторив, що прийняв рішення вийти з російського громадянства.

Російський банкір Олег Тиньков запевняє, що не видаляв пост, в якому оголосив про відмову від російського громадянства.

Відповідний пост з'явився в його Instagram.

Бізнесмен заявив, що "путінські тролі", ймовірно, причетні до того, що його допис зник. Він повторив те, про що йшлося в його попередній заяві.

Відео дня

"В ньому йшлося, що я прийняв рішення вийти з російського громадянства, через вторгнення Росії в незалежну Україну. Я проти цієї війни, і вбивства мирний людей. Більш того, я починаю процес відкликання свого бренду "Тінькофф" з банку", – заявив він.

Також Тиньков звинуватив колишніх колег Олівера Хьюза і Станіслава Близнюка в тому, що вони "після дзвінка в Адміністрацію Президента", вирішили "ізолювати" його і змінити назву банку. Нібито ім'я "асоціюється з ворогом народу".

"Пам'ятаю, був прес-реліз на цю тему, що змінилося? Вам вдалося захопити банк і ви ним зараз керуєте (х**ово до речі), але це добре, менше грошей дістанеться Путіну і війні. У вас новий господар, яким Ви там маніпулюєте, ну і перейменуйте його в "Потанін-Банк", а моє ім'я не повинно асоціюватися з фашизмом", – додав він.

Зауважимо, "Тинькофф Банк", що раніше належав Тинькову, у відповідь заявив, що нібито юридичні права на бренд належать самому банку.

Нагадаємо, днем раніше російський банкір Олег Тиньков оголосив про відмову від російського громадянства, опублікувавши відповідний допис в Instagram. Незабаром публікація зникла, російські ЗМІ заявили, що бізнесмен видалив її. Поповзли чутки про те, що Тиньков відмовився від своєї заяви.

Позиція Тинькова щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, засновник банку "Тинькофф" Олег Тиньков одним з перших виступив проти війни з Україною. Також зі схожими заявами виступили російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також наближений до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

Вже в травні Тиньков заявив, що продав свою частку бізнесу "за копійки", тому що "перебував у стані заручника". Банкір назвав подію "відчайдушним розпродажем, розпродажем зі знижкою". Нібито після його антивоєнних заяв менеджменту Банку надійшли погрози з Кремля.

Незабаром він виїхав з Росії і повідомив про намір вивезти з країни і свої бренди. Він заявив, що не може заробляти в країні, яка вбиває мирних жителів України.

Вас також можуть зацікавити новини: