Російський бізнесмен Олег Тіньков залишився без частки у своєму банку через антивоєнний пост в соціальній мережі Instagram. Колишній банкір назвав подію "відчайдушним розпродажем, розпродажем зі знижкою".
Про це Тіньков розповів в інтерв'ю газеті The New York Times.
"Я не міг обговорювати ціну. Я перебував у становищі заручника - ти береш те, що тобі пропонують. Я не міг домовлятися", - зазначив бізнесмен.
За його словами, після поста менеджменту банк надійшли погрози з Кремля. Він зазначив, що влада пригрозила націоналізувати фінустанову, якщо не зміниться власник та назва. Тіньков вказав, що компанію "продав за копійки" - всього за 3% від того, що вважав реальною вартістю банку.
Крім того, екс-банкір найняв охоронців, бо побоюється за своє життя.
"Мені сказали: "Рішення по тобі прийнято". Чи означає це, що на додачу до всього мене вб'ють, я не знаю. Я не виключаю цього", - розповів Тіньков.
Він вважає, що "Росії як країни більше не існує", але Путін буде при владі ще довго.
"Я вважав, що путінський режим поганий. Але, звичайно, я не припускав, що це прийме такі катастрофічні масштаби", – пояснив бізнесмен.
Також він зазначив, що еліти "в шоку" від війни та багато хто пропонував йому підтримку.
"Вони розуміють, що пов'язані із Заходом, що вони частина світового ринку й таке інше. А вони швидко перетворюються на Іран. І їм це не подобається. Вони хочуть, щоб їхні діти проводили літні канікули на Сардинії", - підсумував Тіньков.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.
При цьому засновник банку" Тінькофф " Олег Тіньков одним з перших виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.
Зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).