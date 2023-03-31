Цивілізований світ продовжує роботу з максимальної ізоляції агресора.

Уряд Японії затвердив новий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на поставки комплектуючих для авіації, в тому числі безпілотної, а також для космічної галузі. Про це повідомляє прес-служба японського уряду.

Так, з квітня японським компаніям буде заборонено поставляти в Росію:

сталь і сталеві вироби;

алюміній та алюмінієві вироби;

гідравлічні екскаватори, бульдозери та іншу будівельну техніку;

авіаційні двигуни;

електрообладнання і його компоненти, зокрема радіоапаратуру для навігації, електрогенератори і т. п.;

літаки, БПЛА і космічні апарати, а також запчастини для них;

оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;

всі іграшки і масштабні моделі.

У прес-службі японського уряду відзначили, що дані обмеження запровадджено у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Цей пакет санкцій вступить в силу з 7 квітня.

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Санкції проти Росії - останні новини

29 березня нейтральна Швейцарія підтримала 10-й пакет європейських санкцій проти Росії. Цей пакет країни ЄС затвердили 25 лютого. До нього увійшли санкції проти ВПК, фінансового сектора і проти пропагандистів РФ.

Один з найбільших світових постачальників сільгосппродукції - американська Cargill - заявила про припинення експорту зерна з Росії. Російська "дочка" американської корпорації припинить експорт зерна з Росії з 1 липня.

Хоча в РФ запевняють, що санкції їм байдужі, Кремль дуже болісно на них реагує. Наприклад, вельми проросійську Угорщину Москва внесла в список "недружніх країн".

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