Російська "дочка" американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, один з найбільших світових постачальників сільгосппродукції - американська Cargill - заявила про припинення експорту зерна з Росії.

Як повідомляє РБК, російська "дочка" американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії в наступному сільськогосподарському році.

Компанія повідомляє, що в наступному сільськогосподарському сезоні 2023/2024 (почнеться з 1 липня 2023-го і триватиме до 30 Червня 2024-го) не планує здійснювати експорт зерна з Росії. При цьому компанія зазначила, що заплановані на поточний сезон 2022/2023 відвантаження будуть виконані в повному обсязі.

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Крім того, російська "дочка" Cargill повідомила, що починає переглядати портфель активів, пов'язаних з експортом зерна.

Cargill

Одна з найбільших світових приватних компаній, що інвестує в харчове виробництво. Компанія веде операції в 68 країнах світу. Компанія займається продажами зерна, масла, цукру, какао-продуктів, яловичини, свинини, м'яса індички та ін. Крім того, компанія є і великим виробником сільськогосподарської продукції. Загальна чисельність персоналу - 159 тис.осіб.

Крадіжка українського зерна

6 червня 2022 року повідомлялося про те, що в Севастополі окупанти щодня вантажать на судна українське зерно.

Станом на 17 червня 2022 року Росія вкрала до 500 тис.тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

ЗМІ повідомляли про те, що Росія поставляє викрадене українське зерно в Сирію.

Також повідомлялося про те, що пшеницю крадуть з підприємства, на якому збирається пшениця з трьох областей України в одну партію. Станом на 3 червня 2022 року Росія вкрала українське зерно на $40 мільйонів.

У жовтні 2022 року повідомлялося про те, що Росія збирається вкрасти ще мільйони тонн українського зерна.

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