Зараз американці проводять аудит тих санкцій, які вже запроваджено.

США можуть переглянути санкції проти Росії, якщо це буде корисним для досягнення миру в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента.

"Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у четвер, що США готові або посилити, або скасувати штрафи на основі готовності Кремля до переговорів," - пише видання.

У публікації нема прямої цитати слів Бессента, в якій він заявив про можливість послаблення санкцій проти РФ. Однак зазначено, що у відповідь на запитання про потенціал коригування санкцій в будь-якому напрямку, міністр фінансів США назвав це "дуже хорошою характеристикою".

Відео дня

На Ютуб-каналі Bloomberg опубліковано відео всієї розмови Бессента з журналістами.

"Я переглядаю санкційну політику: чому ми робимо те, що робимо, чи була вона ефективною, чи діємо ми відповідно до реалій XXI століття, а не застарілими методами?" – заявив він в цьому інтерв’ю.

На зауваження журналістки, що нинішні санкції запроваджені, зокрема проти Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, Бессент заявив наступне:

Ми скажемо росіянам, щоб вони сіли за стіл переговорів з дуже чітким повідомленням про те, що, якщо нам буде потрібно, ми підемо на посилення санкцій.

Санкції проти Росії

Як писав УНІАН, під час переговорів в Саудівській Аравії Росія просила США послабити запроваджені проти неї санкції, зокрема розблокувати заморожені державні активи.

Тим часом Європейський союз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії, який зосередиться на обмеженнях щодо російського тіньового флоту танкерів. Також під заборону потрапляє імпорт російського алюмінію.

Перед тим чиновники ЄС запевнили, що не плаують скасовувати санкції проти Росії навіть у тому випадку, якщо це зроблять США. Брюссель має намір проводити власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації Трампа.

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