Якщо РФ так і не погодиться на припинення вогню, європейці продовжать підготовку до нових санкцій, повідомили в німецькому уряді.

Якщо до закінчення понеділка Російська Федерація не погодиться на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, європейці продовжать підготовку до нових санкцій проти неї.

Про це на брифінгу в Берліні заявив речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус, пише Le Figaro.

Він наголосив, що час, протягом якого Росія може погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною, мине кінця цієї доби відповідно до умов, озвучених Україною і союзниками в Києві у суботу, 10 травня.

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"Якщо Москва не погодиться на "повне і безумовне" 30-денне припинення вогню до кінця понеділка, європейці продовжать "підготовку" до нових санкцій проти Росії", - заявив Корнеліус.

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