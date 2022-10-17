Очільник відомства Дмитро Кулеба звернувся до колег з країн Євросоюзу з закликом накласти на Іран санкції.

Росія продовжує здійснювати теракти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи іранські дрони.

У МЗС України нагадали, що лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст.

Через дії країни-агресора загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

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"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - наголосили у МЗС.

Очільник відомства Дмитро Кулеба звернувся до колег з країн Євросоюзу з закликом накласти на Іран санкції.

"Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України", - пояснили у МЗС.

Додається, що Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту громадян, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Допомога Росії від Ірану у війні проти України

Відомості про придбання Росією в Ірану тисячі дронів-камікадзе Shahed-136 з'явилися в середині серпня, хоча в Тегерані продовжують офіційно заперечувати угоду.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ купила у Ірану 2400 дронів-камікадзе. Такими даними заволоділа українська розвідка.

Іранські БПЛА активно використовуються рашистами для обстрілів мирних українських міст. Наприклад, Сьогодні, 17 жовтня, окупанти вдарили дронами по Києву. В результаті атаки загинуло четверо цивільних.

Telegram-канали з іранськими новинами повідомили, що РФ могла замовити в країни дрони-камікадзе "Араш-2". Це нова розробка, яка володіє більш потужною боєголовкою, в порівнянні з Shahed-136. А заявлена дальність польоту цих БПЛА нібито становить 1700 кілометрів.

За даними The Washington Post, Іран збирається продати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

17 жовтня видання Politico написало, що США збираються ввести санкції проти Ірану і третіх осіб за допомогу Росії у війні.

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