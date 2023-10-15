У ЦАХАЛ заявили, що завдаватимуть сильних ударів по північній частині Гази.

Понад 600 тисяч палестніців евакуювалися на південь сектора Гази, попри спроби ХАМАСу перешкодити цьому.

Про це заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel. Він попередив, що найближчими днями ЦАХАЛ завдаватиме потужних ударів по північній частині Гази. "Ми діємо відповідно до міжнародного права, щоб завдати мінімальної шкоди непричетним громадянам, і я підкреслюю це всьому світу, в цьому різниця між нами і нашими ворогами", - сказав Хагарі.

За його словами, "Хезболла" "працює над ескалацією ситуації" під керівництвом і плануванням Ірану. "Ми зосереджені на меті боротьби з ХАМАС і забезпечення безпеки наших громадян", - додав представник ізраїльської армії.

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Також він повідомив, що військовослужбовці повідомили сім'ям 155 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Гази. "Сім'ї заручників, я знаю, що для вас кожна секунда - це вічність, ми зробимо все, щоб повернути ваших близьких додому", - запевнив він.

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Як відомо, раніше ізраїльська армія закликала жителів сектора Гази протягом доби евакуюватися на південь. Бойовики ХАМАС закликали мирних жителів залишитися.

За даними ЗМІ, ЦАХАЛу довелося перенести початок наземної операції через несприятливу для ВПС погоду.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Гази перебувають майже 260 українців.

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