За його словами, Білому дому не варто створювати враження, ніби Штати стримує брязкіт російської зброї.

Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні та касетні боєприпаси у відповідь на ядерні погрози РФ та президента Володимира Путіна.

Про це політик написав у Twitter. За його словами, Білому дому не варто створювати враження ніби США стримує брязкіт ядерною зброєю від Путіна. Як відомо, він погрожує розмістити тактичні ядерні боєголовки в Білорусі.

Ріш переконаний, що Білий дім зобов'язаний реагувати збільшенням військової допомоги Україні. На його думку, Штати мають дати Збройним Силам України можливості завдавати дальніх ударів.

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Ядерна зброя Росії в Білорусі - що відомо

25 березня 2023 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Україна одразу відреагувала на заяви Кремля та закликала негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН.

У Білорусі назвали розміщення російської ядерної зброї на території держави "вимушеними заходами у відповідь" щодо зміцнення обороноздатності і безпеки. Нібито цей крок ніяк не порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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