Президент РФ підриває спроби лідера Китаю створити собі образ світового лідера.

Президент Китаю Сі Цзіньпін працює над тим, щоб сформувати образ державного діяча на світовій арені. Його "старий друг" в Росії (президент РФ Володимир Путін - УНІАН) не допомагає йому в досягненні цієї мети.

Видання Bloomberg пише, що надавши допомогу в укладенні угоди між Саудівською Аравією та Іраном про відновлення дипломатичних відносин, Сі звернув увагу на інші геополітичні проблеми, середовищ яких війна Путіна на Україні і необхідність перезавантаження китайсько-американських відносин, щоб дати своїй економіці можливість для зростання.

Сі їздив до Москви на три дні, де провів тривалі переговори з Путіним, а також заявив про їх "безмежну дружбу". У спільній заяві говорилося, що "всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном".

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Але всього через кілька днів Путін "кинув" Сі, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю в Білорусь. Це буде перший раз, коли Росія передасть таку зброю на зберігання за кордон після розпаду СРСР.

Дії Росії можуть спровокувати нову напруженість у відносинах зі США та європейськими союзниками України. Чи блефує Путін щодо свого арсеналу, але це ставить Сі в незручне становище в його спробах зробити Китай надійним посередником для залагодження конфліктів.

Сі не підтримував відкрито і не критикував Путіна за Україну. Але одну річ він чітко заявляв протягом декількох місяців - Росія не повинна використовувати ядерну зброю в бою.

Поза Путіна може викликати сумніви в тому, як сильно Сі може на нього впливати, навіть беручи до уваги економічну залежність Росії від Китаю і потребу російського президента в дипломатичних прихильниках.

Очікувалося, що Сі зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським через кілька днів після свого візиту до Москви, оскільки він не розмовляв з ним після вторгнення російської армії. Ці переговори ще не реалізовані. Якщо або коли це станеться, Зеленський буде в праві запитати Сі, чи дійсно Путін когось слухає.

Ядерна зброя Росії в Білорусі - що відомо

25 березня 2023 року президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. При цьому в США заявили, що поки немає ніяких ознак того, що Москва дійсно передасть ядерну зброю Білорусі.

Україна зразу ж відреагувала на заяви Кремля та вимагала негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН.

Крім цього, нардеп Давид Арахамія припустив, що в Україні може початися додаткова мобілізація через загрозу з боку Білорусі. На що член Комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський заявив, що на сьогодні у ЗСУ вистачає мобілізаційного ресурсу.

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