Це нібито потрібно для зміцнення безпеки і обороноздатності держави.

У Білорусі назвали розміщення російської ядерної зброї на території держави "вимушеними заходами у відповідь" щодо зміцнення обороноздатності і безпеки. Нібито цей крок ніяк не порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Таку заяву опублікували на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Білорусі. Представники відомства написали: "Військове співробітництво Білорусі та Росії здійснюється в суворій відповідності з міжнародним правом. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, так само як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей I і II ДНЯЗ".

У МЗС додали, що такі дії не можна назвати "нововведенням у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав". Дипломати Білорусі послалися на НАТО, де "давно існує практика спільних ядерних місій". Згідно із заявою відомства, на території країн-членів Альянсу нібито розміщено 150 одиниць тактичної ядерної зброї США і 250 літаків для її застосування. Жодних доказів на користь цієї статистики в МЗС не надали.

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Окремо у відомстві "закликали всіх партнерів" відмовитися від "конфронтаційної риторики і розкручування спіралі гонки озброєнь "заради"конструктивного і взаємоповажного діалогу, спрямованого на зміцнення архітектури глобальної та регіональної безпеки, багатосторонніх механізмів роззброєння, нерозповсюдження і контролю над озброєннями, в тому числі в ядерній сфері".

Ядерна зброя в Білорусі: що відомо

Президент РФ Володимир Путін минулого тижня повідомив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Комплекс ОТРК "Іскандер" відправлять у спеціальне сховище, яке мають добудувати до 1 липня. Кремлівський диктатор послався на дії США. Нібито цей крок повторює політику Штатів щодо розміщення ядерної зброї.

Країни Європи відреагували на заяву Путіна. Латвія назвала Білорусь черговим військовим округом РФ, а Німеччина звинуватила державу-агресора в "ядерному залякуванні". В Єврокомісії пообіцяли відповісти санкціями на розміщення "Іскандера" в Білорусі.

Глава "Слуги народу" Давид Арахамія назвав плани РФ ескалацією загрози з боку РБ. Він допустив, що Україні може знадобитися додаткова мобілізація, яка зміцнить оборону на кордоні з Білоруссю.

А в Головному управлінні розвідки загрози Путіна назвали спробою підвищити ставки. Однак США і ЄС не ведуться на цей шантаж.

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