Канцлер Німеччини наголосив, що виведення російських військ було б "передумовою" для "створення справедливого миру для України".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не буде повністю розривати контакти з президентом Росії й має намір "знову поговорити з Володимиром Путіним у належний час".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Kölner Stadt-Anzeiger. Шольц зазначив, що востаннє спілкувався з російським диктатором телефоном "деякий час тому".

Шольц також заявив, що залишається відданим мирним переговорам. "Не схоже, що війна може бути вирішена на полі бою", - сказав канцлер і наголосив, що виведення російських військ було б "передумовою" для "створення справедливого миру для України".

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Шольц також зазначив, що обіцянка на саміті G7 надати Україні винищувачі F16 і навчати українських пілотів на цих машинах була "сигналом російському президентові про те, що він не може розраховувати на виснаження чи ослаблення нашої підтримки України".

Розмова Шольца і Путіна - що відомо

Нагадаємо, остання відома громадськості розмова між Шольцем і Путіним відбулася в грудні, тоді вони домовилися "залишатися на зв'язку". Шольц закликав до дипломатичного вирішення війни, включно з виведенням російських військ з України, тоді як Путін заявив, що постачання зброї Німеччиною Києву було "деструктивним" і закликав Берлін переглянути свій підхід.

Заклики до мирних переговорів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через більше ніж рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька країн нарощують дипломатичні зусилля, щоб спонукати Україну і Росію сісти за стіл переговорів.

Раніше цього тижня Данія заявила, що готова прийняти мирні переговори в липні. На цей саміт пропонують запросити Індію, Китай і Бразилію. Тоді як кілька країн Глобального Півдня, очолювані Китаєм і Бразилією, намагалися позиціонувати себе як посередників і пропонували мирні ініціативи. Тим часом, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель порадив тим, хто пропонує так звані мирні плани для України, зокрема Китаю й Бразилії, побачити на власні очі наслідки війни.

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