Берлін не має ні потрібної авіації, ні можливості проводити навчання пілотів.

Німеччина розглядає можливості для підтримки коаліції країн, які планують передати Україні сучасні американські винищувачі F-16 та навчати українських пілотів ними управляти.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляє Handelsblatt. За словами очільника відомства, внесок Берліна буде незначним.

Зокрема, Німеччина не має цих винищувачів американського виробництва, а також не може допомогти з навчанням українських пілотів.

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"Ті кілька можливостей, які теоретично можуть існувати, ми зараз вивчаємо", – додав Пісторіус.

Нараз німецький уряд вирішить, чи зможе Берлін допомогти та як це може відбуватися.

Коаліція винищувачів для України

Як раніше повідомляв УНІАН, п’ять країн об’єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими повітряними силами - Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія. Пізніше стало відомо, що Португалія готова допомогти запчастинами та навчанням пілотів.

У ЄС заявили, що навчання екіпажів українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16 вже розпочалися.

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