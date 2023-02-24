Шольц був в Україні лише раз, хоча інші європейські лідери встигли зробити по кілька візитів.

Україна запросила канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Київ у річницю російського вторгнення, зробивши тим самим символічний жест. Однак Берлін відповів відмовою, пише німецьке видання Bild.

Як розповіли журналістам обізнані джерела, український уряд вважав, що такий візит став би важливим жестом на тлі майбутніх поставок танків Leopard в Україну.

"Між Києвом і Берліном відбулися переговори на цьому грунті, але для Шольца, який сьогодні ввечері їде в Індію, поїздка в Україну, мабуть, була б занадто спонтанною", - пише видання.

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Німецькі журналісти констатують, що з початку повномасштабної війни Шольц відвідав Україну лише одного разу, тоді як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні в Києві вже з п'ятим таким візитом. Інші європейські лідери, наприклад, прем'єр-міністри Іспанії та Великобританії, також відвідували Україну неодноразово за останній рік.

Перші "Леопарди" в Україні та візит Моравецького

Сьогодні в Україні з візитом перебуває польський прем'єр Матеуш Моравецький. З нагоди символічної дати - річниці російського вторгнення - він привіз першу партію танків Leopard 2 з числа тих, що передає Польща.

Український прем'єр Денис Шмигаль вже опублікував фотографії перших "Леопардів", які опинилися на українській землі. Поки їх лише чотири, але незабаром стане більше.

На цьому тлі в Німеччині заявили, що передадуть Україні ще чотири Leopard 2 на додачу до тих чотирнадцяти, які пообіцяли спочатку.

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