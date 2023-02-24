Їх відправлять в Україну зі складу Бундесверу.

Німеччина передасть Україні ще чотири танки Leopard 2A6.

Таке рішення ухвалив Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Бундесвер у мікроблозі Twitter. Це дозволить сформувати разом з Португалією (3 Leopard 2A6) і Швецією (10 Strv 122) один танковий батальйон з 31 танка.

"Міністр оборони Пісторіус прийняв рішення передати ще чотири Leopard 2A6 зі складу Бундесверу в Україну. Це збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18 і разом з Португалією і Швецією робить доступним в цілому батальйон", - йдеться в повідомленні.

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Танки Leopard для України

Раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марка Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

У Міноборони хочуть сформувати щонайменше два танкові батальйони Leopard 2 і шість-сім батальйонів з Leopard 1.

25 січня Берлін офіційно схвалив передачу Україні 14 танків Leopard 2 і схвалив реекспорт танків з інших країн.

На початку лютого в Португалії заявили, що в березні передадуть українській армії три танка Leopard 2. Сьогодні стало відомо, що Швеція передасть Україні 10 модифікованих танків Leopard 2A5.

У річницю повномасштабного вторгнення в Україну прибули перші німецькі танки Leopard 2 від Польщі.

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