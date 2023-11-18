Канцлер Німеччини підкреслив, що Володимир Путін не повинен досягти успіху в своїй меті з насильницької анексії частин сусідньої країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий знову поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак це має сенс тільки в тому випадку, якщо Путін готовий рухатися далі, не варто припиняти чинити на нього тиск, вважає глава німецького уряду.

Як пише Sueddeutsche Zeitung, Шольц закликав главу Кремля зробити перший крок до можливого мирного врегулювання ситуації в Україні. "Він повинен вивести війська", - заявив канцлер.

Але на даний момент ніяких ознак готовності до цього взагалі немає, додав Шольц, відповідаючи на питання про те, чи можливі мирні переговори. Канцлер Німеччини підкреслив, що Путін не повинен домогтися успіху в своїй меті з насильницької анексії частин сусідньої країни.

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Шольц також ще раз запевнив Україну в допомозі в захисті від російського нападу до тих пір, поки це буде необхідно.

Розмова Шольца і Путіна - новини

Нагадаємо, востаннє Шольц і Путін говорили по телефону 2 грудня минулого року. Тоді канцлер Німеччини закликав главу РФ вивести російські війська з України і перейти до переговорів.

Німецький канцлер неодноразово заявляв, що він принципово готовий до подальших переговорів, але також повинні бути ознаки руху назустріч з боку Путіна.

Зокрема, у травні 2023 року Шольц заявив, що не буде повністю розривати контакти з Путіним і має намір поговорити з ним "у належний час". Канцлер Німеччини додав, що залишається відданим мирним переговорам.

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