У планах президента РФ поки немає розмови з канцлером, стверджує спікер лідера росіян.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "найближчим часом" планує провести телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Чиновник під час з'їзду Німецької протестантської церкви у місті Нюрнберг сказав, що "закликатиме президента Росії вивести свої війська з України", повідомляє Sky News. "Я планую зробити це знову (поговорити з Путіним телефоном - Ред.) найближчим часом", - додав він.

У Кремлі вже відреагували на заяву Шольц. Спікер Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що у лідера росіян "поки немає в планах телефонної розмови з Шольцем", повідомляє "РИА Новости" в Telegram.

Розмова Шольца з Путіним - що повідомлялося раніше

Остання телефонна розмова Олафа Шольца і Володимира Путіна, про яку стало відомо широкій громадськості, відбулася на початку грудня минулого року. Тоді канцлер Німеччини закликав очільника РФ вивести російські війська з України й перейти до переговорів.

Наприкінці травня 2023-го Шольц заявив, що не буде повністю розривати контакти з Путіним і має намір поговорити з президентом Росії "в належний час". Канцлер Німеччини додав, що залишається відданим мирним переговорам.

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