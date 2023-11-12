За його словами, Росія повинна піти на "рішучий крок".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що переговори між Україною та Росією можливі тільки після виведення російської військ з території країни.

В інтерв'ю Heilbronner Stimme його запитали, як довго Німеччина зможе постачати Україні зброю. "Напад Росії на Україну - це повернення імперіалізму в Європу. Саме тому зараз настав переломний момент, і поставки зброї будуть здійснюватися стільки, скільки буде потрібно", - відповів канцлер.

При цьому Шольц зазначив, що говорив з Путіним в минулому і планує вести діалог в майбутньому. "Проте, переговори вимагають від Росії рішучого кроку. Таким кроком має стати виведення військ", - підкреслив він.

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Допомога Україні від Німеччини: останні новини

Як відомо, з початку масштабного вторгнення РФ Берлін надає Україні військову та фінансову допомогу. Влітку німецький Мінфін заявив, що остання склала 1,55 мільярд доларів.

За даними ЗМІ, днями правляча коаліція канцлера Шольца погодилася збільшити військову допомогу Україні на 2024 рік у два рази - до 8 мільярдів євро.

Der Spiegel повідомляв, що Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму близько 5,2 мільярдів євро.

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