У Держдепі зазначили, що через антиросійські санкції Кремль змушений шукати допомоги у Ірану і КНДР.

Північна Корея на прохання РФ надала їй військову допомогу, відправивши через треті країни.

"Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема, групі "Вагнера"", - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Голос Америки.

За словами Прайса, справа в тому, що через антиросійські санкції і заходи експортного контролю, які ввели США та інші країни, Москва була змушена шукати допомоги у нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – у таких, як Іран і КНДР.

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За його словами, спроби інтегрувати надану допомогу в деяких випадках викликали проблеми для Росії.

"Саме тому українці змогли продемонструвати свою ефективність на полі бою, – зазначив Прайс. - Вони надзвичайно ефективно використовують зброю, яку їм надають США і наші партнери. Ми бачили докази цього успіху та ефективності".

Як КНДР допомагає РФ у війні проти України

В липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю через визнання" незалежності " тимчасово окупованих Росією територій Донбасу.

У листопаді Північна Корея заявила, що ніколи не мала угод з Росією про продаж зброї і не планує цього робити. Однак того ж місяця стало відомо, що до РФ прибув потяг з Північної Кореї.

Координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значна кількість артилерійських снарядів.

Наприкінці 2022 року КНДР надала партію зброя ПВК "Вагнера". За оцінкою США, кількість цієї зброї не змінить динаміку війни, в американці стурбовані тим, що Північна Корея буде поставляти більше озброєння.

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