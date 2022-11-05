Білий дім повідомляв, що Північна Корея таємно постачає Росії артснаряди.

В Росію прибув поїзд з Північної Кореї. Що саме передала КНДР країні-агресорці, поки що не повідомляється. Однак поїзд з Північної Кореї прибув до РФ вперше за кілька років, раніше такої активності не помічалося.

Як зазначає видання 38 North, яке відстежує ситуації в Північній Кореї, поїзд прибув після доповіді США про постачання зброї з КНДР в РФ. Все це зафіксували на супутникових знімках.

"У п'ятницю вранці о 10:24 за місцевим часом (01: 24 UTC) на одній із колій поруч із зоною обробки вантажів було видно склад з трьох закритих вагонів. Східний вагон світло-блакитний, другий здається більш темно-синім, а задній вагон червонувато-коричневого кольору", - повідомили у виданні.

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Трохи пізніше поїзд був помічений недалеко від прикордонної станції "будинок корейсько-російської дружби". А після цього локомотив і три вагони з'явилися на станції Хасан, в двох кілометрах від кордону.

Відзначається, що призначення поїзда і те, що саме він перевіз в РФ, за супутниковими знімками визначити неможливо.

"Хоча це перший спостережуваний на супутникових знімках поїзд, що курсує між КНДР і Росією, це не означає, що це єдиний поїзд, що пройшов за останні місяці. Наприклад, поїзд, очевидно, здійснив ту саму подорож на початку цього тижня. Російське митне агентство повідомило, що 30 коней були перевезені залізницею з Росії в Північну Корею, але ця партія не була зафіксована супутниками", - резюмувало видання.

РФ і КНДР: що відомо про ставлення країн

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що КНДР може постачати РФ зброю. Після цього Північна Корея заперечувала продаж зброї і звинуватила США в пліткництві. При цьому Пхеньян заявив, що не визнає санкцій проти Росії, які були введені за її напад на Україну.

1 листопада в Пентагоні заявили, що США не бачили ознак передачі Росії зброї з Китаю і КНДР. Проте вже наступного дня Білий дім повідомив, що Північна Корея КНДР таємно постачає країні-агресорці артснаряду.

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