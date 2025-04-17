Зазвичай законодавцям видають одноразові телефони і прості ноутбуки, але цього разу в Європарламенті вчинили інакше.

Членам Європейського парламенту на час поїздки до Угорщини цього тижня запропонували спеціальні чохли для захисту цифрових пристроїв від шпигунства і злому. Це свідчить про зростаючі побоювання щодо шпигунства в Європі, повідомляє Politico.

За даними видання, п'ять депутатів комітету з громадянських свобод вирушили до Угорщини 14 квітня з триденним візитом. Там вони мають ознайомитися з прогресом країни в галузі демократії, верховенства закону та основних прав.

Один із депутатів підтвердив журналістам, що служби безпеки Європарламенту запропонували посадовцям, які приєдналися до делегації, "сумки Фарадея" - спеціальні чохли з металевим покриттям, що блокують електромагнітні сигнали. Також законодавцям порекомендували бути обережнішими під час використання громадських мереж Wi-Fi або зарядних станцій.

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Спеціальні чохли використовують для захисту пристроїв від втручання хакерів, а також від інших видів стеження шляхом блокування вхідних і вихідних сигналів.

У виданні нагадали, що у 2018 році з'явилася новина про використання Європарламентом антишпигунських пристроїв. Тоді повідомлялося, що деяким посадовим особам, які прямували до США, видавали одноразові телефони і прості ноутбуки, щоб уникнути ризику шпигунства. Проте у Єврокомісії спростували інформацію про те, що видавалися вказівки використовувати одноразові телефони під час офіційних місій у США.

Журналісти пояснили, що керівництво ЄС час від часу видає своїм вищим посадовим особам одноразові телефони для поїздок, які потребують особливої важливості, якщо вони займаються виключно конфіденційними питаннями. Такий протокол частіше застосовується під час поїздок до таких країн, як Китай, де існує підвищений ризик державного шпигунства і стеження.

За словами члена Європарламенту, представникам делегації, які вирушили до Угорщини цього тижня, заздалегідь не видали одноразові телефони та прості ноутбуки.

"Проведено всі необхідні оцінки для забезпечення обов'язку Європарламенту піклуватися про обраних членів і персонал", - відповів прессекретар ЄП журналістам.

Уточнюється, що законодавці "періодично інформуються" про заходи безпеки та кібербезпеки під час виконання місій, а "депутатам Європарламенту також надаються допоміжні матеріали".

Побоювання ЄС через шпигунство в Угорщині

Як писав УНІАН, у 2024 році Угорщина вирішила спростити в'їзд для росіян. У ЄС відреагували на це рішення, заявивши, що країна таким чином відкрила двері шпигунам.

У відповідь на це Угорщина назвала "політичною істерією" побоювання ЄС. За словами міністра Угорщини у справах Євросоюзу Яноша Боку, не було жодних юридичних та безпекових проблем, "коли йшлося про національну карту".

Тим часом, було проведено розслідування, під час якого з'ясувалося, що угорська розвідка шпигувала за чиновниками ЄС. За даними угорського медіа-центру Direkt36 і бельгійського видання De Tijd, спецслужби обшукували номери депутатів у готелях і записували їхні телефонні розмови.

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