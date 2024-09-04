Як зазначли в угорському уряді, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".

В Угорщині назвали "політичною істерією" побоювання Європейського Союзу, що її нова схема дозволів на роботу і проживання для громадян Росії й Білорусі підвищує ризик шпигунства в ЄС. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністра Угорщини у справах Євросоюзу Яноша Боку.

За його словами, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".

"Однак існує явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени", – зазначив угорський урядовець. Відео дня

Як відомо, Єврокомісія і найбільша фракція Європарламенту висловили занепокоєння після того, як Угорщина поширила систему "національної карти" для громадян двох країн на тлі війни РФ проти України.

Система національних карт Угорщини, яка раніше була доступна лише для громадян України та Сербії, у липні була поширена на вісім країн, включаючи Росію і Білорусь.

Відносини Угорщини з Україною - останні новини

В Угорщині через новий закон українські біженці можуть опинитися на вулиці. 21 серпня у країні почав діяти новий закон, згідно з яким державна підтримка громадян України буде обмежена і діятиме лише для тих людей, які приїхали з областей, що постраждали внаслідок бойових дій.

Згодом Єврокомісія взялась за постанову Угорщини щодо обмежень стосовно українських біженців. В ЄС запевнили, що роблять усе можливе для підтримки українців та продовжать забезпечувати їхній захист "стільки, скільки це буде потрібно".

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