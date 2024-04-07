Колишній канцлер нині обіймає посаду голови ради директорів Nord Stream 2, дочірньої компанії російського "Газпрому".

Перші гості приїхали додому до колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера рано вранці на чорному "Мерседесі" з російськими дипломатичними номерами.

Співробітники посольства на честь 80-річчя екс-політика привезли йому квіти та подарунки, пише Bild. Після цього з привітаннями до іменинника прийшов колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. Він не розповів, що подарує Шредеру, заявивши, що це особиста справа.

Німецькі ЗМІ повідомили, що урочистий прийом з нагоди ювілею екс-політика відбудеться в ресторані Borchardt у Берліні. На свято запрошено цілу низку відомих гостей.

Відео дня

Шредер і його дружба з РФ

Колишній німецький канцлер нині є головою ради директорів Nord Stream 2, дочірньої компанії "Газпрому".

25 березня стало відомо, що він підтримав "заморожування" війни в Україні.

А наприкінці минулого року друг Путіна Шредер заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і РФ на початку повномасштабного вторгнення. Він навіть додав, що влада України запрошувала його як посередника на таких переговорах. "У 2022 році я отримав запит від України про те, чи можу я бути посередником між РФ та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", - заявив він тоді.

Вас також можуть зацікавити новини: