Перші гості приїхали додому до колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера рано вранці на чорному "Мерседесі" з російськими дипломатичними номерами.
Співробітники посольства на честь 80-річчя екс-політика привезли йому квіти та подарунки, пише Bild. Після цього з привітаннями до іменинника прийшов колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. Він не розповів, що подарує Шредеру, заявивши, що це особиста справа.
Німецькі ЗМІ повідомили, що урочистий прийом з нагоди ювілею екс-політика відбудеться в ресторані Borchardt у Берліні. На свято запрошено цілу низку відомих гостей.
Шредер і його дружба з РФ
Колишній німецький канцлер нині є головою ради директорів Nord Stream 2, дочірньої компанії "Газпрому".
25 березня стало відомо, що він підтримав "заморожування" війни в Україні.
А наприкінці минулого року друг Путіна Шредер заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і РФ на початку повномасштабного вторгнення. Він навіть додав, що влада України запрошувала його як посередника на таких переговорах. "У 2022 році я отримав запит від України про те, чи можу я бути посередником між РФ та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", - заявив він тоді.