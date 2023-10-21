Він зазначив, що хто б не стояв на чолі Росії, він не допустить вступу України в НАТО.

Колишній німецький канцлер і друг російського президента Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і РФ на початку повномасштабного вторгнення. При цьому українська влада запрошувала його як посередника на таких переговорах.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Berliner Zeitung. "У 2022 році я отримав запит від України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", - заявив екс-канцлер.

Крім цього, він розповів про п'ять пунктів "мирного плану", який тоді нібито обговорювався: відмова членства України в НАТО, "двомовна" Україна; "автономія" Донбасу; "гарантії безпеки" для України; і переговори щодо статусу Криму.

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"Єдині, хто міг би врегулювати війну в Україні - це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим на чолі українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", – сказав Шредер.

Потім він заявив, що говорив з Умеровим, а також з Путіним, але не уточнив, коли і де.

"Проте... нічого не сталося. Нічого не могло статися, тому що все було вирішено у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що РФ буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти", – сказав Шредер.

На питання, чи можна довірять домовленостям з Росією, яка напала на Україну всупереч своїм же обіцянкам, колишній канцлер відповів, що західній Європі "нічого не загрожує", тому що Кремль не зможе перемогти НАТО.

Шредер зазначив, що НАТО хоче розширюватися на пострадянські країни - Грузію і Україну, але ніхто на чолі Росії цього не допустить. "Цей аналіз небезпеки, можливо, емоційний, але реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси, інакше миру буде важко досягти", - сказав екс-канцлер.

Позиція Шредера

Шредер вважається другом Путіна, крім того, він працює на російські енергетичні компанії. Це викликало критику, в тому числі і в його соціал-демократичній партії Німеччини. Проте екс-канцлер все одно залишається її членом.

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