Захід буде відкрито тільки для запрошених гостей.

Лівоцентристські соціал-демократи Німеччини (СДПН) вшанують колишнього канцлера Герхарда Шредера, відомого своєю проросійською позицією, на вечірці в його рідному місті, незважаючи на палкі дискусії з приводу зв'язків колишнього лідера з Росією.

Ганноверське відділення СДПН віддасть данину поваги 60-річному членству Шредера в партії, повідомив керуючий директор відділення СДПН Крістоф Маттерне. Він додав, що єдиної думки щодо проведення вечірки на рівні міста немає, тому захід організовує район, писати Politico.

Вечірка відбудеться 27 жовтня, в річницю початку канцлерства Шредера 25 років тому. Дата була обрана після розмови між СДПН та Шредером, підтвердив Маттерне.

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Захід буде відкрито тільки для запрошених гостей. Серед 50 присутніх будуть близькі друзі Шредера і колишні члени його кабінету, які будуть спостерігати, як екс-лідеру вручать значок і сертифікат.

Шредер і його проросійська позиція

Колишній канцлер Німеччини і великий любитель кривавого російського режиму імені Путіна Герхард Шредер, а також ряд інших німецьких політиків, відвідали прийом в російському посольстві в Берліні 9 травня з нагоди Дня Перемоги. Зокрема, в гостях у посольстві РФ був присутній лідер право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла.

Його дружина була звільнена з посади торгового представника німецького державного бізнес-агентства через присутність на прийомі на честь Дня Перемоги в посольстві Росії в Берліні.

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